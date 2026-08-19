Taboão da Serra está entre cidades escolhidas pelo Governo de SP para receber ações de prevenção à violência contra mulheres em escolas estaduais

Direto da redação

Taboão da Serra está entre as cidades que começaram a receber nesta semana ações de prevenção e enfrentamento à violência contra mulheres e meninas nas escolas estaduais. O município faz parte da primeira etapa do programa Não se Cale Vai à Escola, lançado pelo Governo de São Paulo.

As atividades começaram na segunda-feira (17) e serão realizadas em três escolas estaduais de cada uma das 56 cidades selecionadas pelo Estado. Em Taboão da Serra, a programação prevê encontros com estudantes do Ensino Médio, professores, gestores e demais profissionais da educação.

Durante as ações, delegadas de polícia vão abordar situações de violência contra a mulher, sinais de abuso, formas de proteção e os caminhos para buscar ajuda. Também serão apresentados os canais de denúncia e os serviços que integram a rede de proteção.

Além das atividades presenciais com os estudantes, os profissionais da educação poderão participar de uma formação online sobre prevenção à violência contra mulheres e meninas.

O conteúdo inclui identificação de sinais de violência, escuta qualificada, orientação às vítimas e encaminhamento para os serviços de proteção. A proposta é preparar as equipes escolares para reconhecer possíveis situações de violência e saber como agir diante desses casos.

O programa terá duração prevista de 24 meses e é desenvolvido pelas secretarias estaduais de Políticas para a Mulher, Educação e Segurança Pública. A iniciativa integra o SP Por Todas.

A escolha das cidades levou em consideração dados da Secretaria da Segurança Pública sobre regiões com maior incidência de boletins de ocorrência relacionados à violência contra a mulher.

Ao todo, estão previstas 168 ações presenciais nesta primeira etapa, com três escolas atendidas em cada município. Taboão da Serra está na lista ao lado de cidades como Osasco, Carapicuíba, Santo André, São Bernardo do Campo e Guarulhos.