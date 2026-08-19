Ideb de Taboão sobe para 6,2, mas rede municipal não alcança meta

Por Allan dos Reis, direto da redação

A rede municipal de ensino de Taboão da Serra registrou nota 6,2 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025 para os anos iniciais do ensino fundamental. O resultado representa um pequeno avanço em relação a 2023, quando o município alcançou 6,1, mas permanece abaixo da meta de 6,5 estabelecida para o período.

Apesar da recuperação, o desempenho ainda não retomou os níveis registrados antes da pandemia. Em 2019, Taboão da Serra obteve nota 6,7. O melhor resultado da série histórica foi alcançado em 2017, quando a rede municipal chegou a 6,8.

O desempenho da educação taboanense ficou abaixo em comparação com os municípios de Embu das Artes, com nota de 6,5 [a meta era 6,3], Itapecerica da Serra, com nota 6,3 [a meta era 6,5]. Dos municípios da região, superou apenas Embu-Guaçu, que teve nota de 5,9 [a meta era 6,2].

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário municipal de Educação, Luciano Correa, preferiu celebrar o pequeno avanço na nota, ignorando o fato de Taboão da Serra não ter alcançado a meta estabelecida pelo Ministério da Educação.

“Taboão da Serra continuou crescendo. Atingimos o número de 6,2. A média nacional é 6,1, então nós superamos a média nacional”, comemorou o secretário, ignorando o fato de não ter alcançado a meta do Ideb.

Em 2021, período impactado pela pandemia de Covid-19, o índice de Taboão caiu para 5,9. Desde então, o município apresentou crescimento nas duas avaliações seguintes: passou para 6,1 em 2023 e chegou a 6,2 em 2025. Mesmo com a evolução, a nota atual está 0,6 ponto abaixo do recorde de 2017 e 0,3 abaixo da meta prevista.

Na comparação local, as escolas estaduais instaladas em Taboão da Serra atingiram nota 6,5, resultado 0,3 ponto superior ao da rede municipal. Considerando conjuntamente as redes públicas do município, o Ideb dos anos iniciais ficou em 6,2.

Calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Ideb combina o desempenho dos estudantes nas avaliações de português e matemática com os índices de aprovação e fluxo escolar.