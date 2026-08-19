Itapecerica da Serra recebe cursos gratuitos do Programa Caminho da Capacitação; inscrições vão até sexta-feira (21)

Direto da redação

Moradores de Itapecerica da Serra têm até esta sexta-feira (21) para se inscrever nos cursos gratuitos do Programa Caminho da Capacitação. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site oficial do programa, e as aulas começam na próxima segunda-feira (24), em duas carretas de capacitação instaladas no município.

Promovido pelo Fundo Social de São Paulo, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Itapecerica da Serra, o programa oferece formação profissional gratuita, com material didático e certificado. Podem participar pessoas com 18 anos ou mais.

Entre as opções estão cursos nas áreas de confecção industrial e gastronomia, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Na área de confecção, a carreta ficará na Avenida Eduardo Roberto Daher, nº 1.135, no Centro. Serão oferecidos os cursos de Corte e Costura, das 8h às 12h; Modelagem Industrial, das 13h às 17h; e Customização de Roupas e Acessórios, das 18h às 22h.

Já a carreta de gastronomia estará na Rua Santos Dumont, nº 810, no Jardim Jacira. No local será oferecido o curso Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

As aulas acontecem de 24 de agosto a 4 de setembro, de segunda a sexta-feira. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

Serviço

Programa Caminho da Capacitação – Itapecerica da Serra

Inscrições: até sexta-feira (21)

Aulas: de 24 de agosto a 4 de setembro

Público: pessoas com 18 anos ou mais

Cursos: Corte e Costura, Modelagem Industrial, Customização de Roupas e Acessórios e Gastronomia com Aproveitamento Integral dos Alimentos

Investimento: gratuito

Material didático: incluso

Certificado: sim