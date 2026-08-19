Casal de idosos perde mais de R$ 20 mil em golpe das flores em Taboão da Serra

Direto da redação

Um casal de idosos de Taboão da Serra perdeu mais de R$ 20 mil após ser vítima do chamado golpe das flores. O crime aconteceu no dia do aniversário da mulher, quando os criminosos entraram em contato com as vítimas se passando por uma floricultura.

Segundo o relato divulgado pela Record, o casal recebeu uma ligação informando que havia uma entrega de flores e que seria necessário pagar uma taxa de entrega. Durante a tentativa de pagamento com cartões, o criminoso alegou que havia problemas no sinal da máquina.

Foi nesse momento que os valores foram desviados dos cartões das vítimas. O casal não percebeu imediatamente que havia sido vítima do golpe.

A fraude só foi descoberta depois que a idosa tentou entrar novamente em contato com o número usado pelo suposto entregador, mas não conseguiu mais falar com o criminoso. Ao verificar as movimentações financeiras, o casal constatou que mais de R$ 20 mil haviam sido retirados.

Além do prejuízo financeiro, as vítimas passaram a enfrentar dificuldades para arcar com as dívidas deixadas pelas transações. O caso é investigado como estelionato.

A orientação é desconfiar de cobranças inesperadas para receber presentes ou flores e conferir o valor exibido na máquina antes de confirmar qualquer pagamento. Também é importante verificar imediatamente o aplicativo do banco ou da operadora do cartão após uma transação suspeita.

O caso envolvendo o casal de Taboão da Serra reforça o alerta para que familiares acompanhem idosos em situações que envolvam pagamentos inesperados ou dados bancários.