Polícia prende suspeitos de integrar estrutura de recrutamento do tráfico em Embu das Artes

Direto da redação

A Polícia Civil de São Paulo e a Guarda Civil Municipal realizaram nesta terça-feira (18) uma operação contra um grupo suspeito de atuar no recrutamento e na organização de pessoas para o tráfico de drogas em Embu das Artes.

Batizada de Operação Senegal, a ação foi conduzida pela Delegacia Seccional de Taboão da Serra em conjunto com a delegacia de Embu das Artes e mobilizou cerca de 60 agentes de segurança.

Ao todo, foram cumpridos cinco mandados judiciais de prisão, além de ordens de busca e apreensão em imóveis ligados aos investigados.

Segundo a polícia, o grupo mantinha uma estrutura responsável por selecionar, cadastrar e distribuir pessoas para diferentes funções relacionadas ao tráfico. Entre as atividades identificadas estavam vendedores de drogas, olheiros, responsáveis por monitorar a movimentação policial e entregadores que utilizavam motocicletas.

A investigação começou após a prisão de um suspeito apontado como gerente local do tráfico. A partir da análise do celular apreendido com ele, os policiais identificaram outros integrantes e conseguiram mapear a estrutura investigada.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, cadernos com anotações financeiras, motocicletas e equipamentos de monitoramento. De acordo com a investigação, câmeras instaladas nos imóveis eram utilizadas para acompanhar a movimentação nas proximidades.

Os celulares apreendidos durante a operação serão submetidos a novas perícias para tentar identificar outros suspeitos envolvidos no esquema.

Os presos foram encaminhados à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.

Com informações da Band.