Com o Metrô de Taboão em obras, deputado Eduardo Nóbrega elege saúde como prioridade do próximo mandato

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

O deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega lançou, na noite desta segunda-feira (17), o pré-lançamento de sua campanha à reeleição durante evento realizado no Espaço 120, em Taboão da Serra. O encontro reuniu centenas de apoiadores, lideranças políticas, religiosas e representantes de diferentes cidades.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava fazer uma campanha tendo prefeitos de outras cidades, vereadores, lideranças e tantas possibilidades construídas”, diz Nóbrega.

Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Neguinho, de Embu-Guaçu, e Allan Dias, vice-prefeito de Itapecerica da Serra, além do vereador de Taboão da Serra e irmão, Anderson Nóbrega.

Durante entrevista à imprensa, Eduardo Nóbrega afirmou que pretende concentrar parte significativa de um eventual segundo mandato na melhoria da saúde pública regional. O deputado citou o Hospital Geral do Pirajussara (HGP) e o Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS) como prioridades.

“Nós precisamos dar mais estrutura, precisamos trazer mais recursos, nós precisamos cobrar os números, os dados, os indicadores, saber por que que a nossa população não está tendo um acesso facilitado ao tratamento necessário de saúde no Hospital Geral do Pirajussara”, declarou. Outro avanço que será pauta em um novo mandato é lutar pela implantação de um AME Mais.

Apesar deste encontro, o deputado vai lançar oficialmente sua candidatura à reeleição no próximo dia 30 de agosto, na cidade de Itapecerica da Serra. Ele afirma que um dos convidados é o governador Tarcísio de Freitas.