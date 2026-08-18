Cestto Atacadista inaugura unidade em Taboão da Serra no dia 27 de agosto

Por Samara Matos, na redação

O Cestto Atacadista inaugura no dia 27 de agosto sua primeira unidade em Taboão da Serra. A abertura está prevista para as 9h, na Avenida Taboão da Serra, nº 2.025, no Jardim São Miguel.

A chegada do empreendimento marca a estreia da bandeira Cestto no estado de São Paulo e amplia a oferta de estabelecimentos de grande porte no comércio da cidade. A unidade recebeu investimento de aproximadamente R$ 95 milhões, sem considerar o valor do terreno.

Com 6.443 metros quadrados de área de vendas, o Cestto terá mais de 10 mil produtos, 485 vagas de estacionamento e uma galeria comercial com 17 lojas. A operação também deve gerar cerca de 350 empregos diretos.

A implantação da unidade já movimentou o mercado de trabalho de Taboão da Serra antes mesmo da inauguração. O Grupo Zaffari realizou processos seletivos para a contratação de funcionários. Entre as funções estão operador de caixa, repositor, açougueiro, padeiro, estoquista, operador de empilhadeira, vigia e cargos de liderança.

A nova loja faz parte do plano de expansão do Grupo Zaffari em São Paulo. A companhia, que faturou R$ 8,83 bilhões em 2025, utiliza a unidade de Taboão da Serra como sua entrada do Cestto no mercado paulista. A expansão conta ainda com uma estrutura logística instalada em Embu das Artes, próxima ao Rodoanel, criada para dar suporte às operações do grupo em São Paulo. O centro concentra produtos não perecíveis, enquanto parte da estrutura de perecíveis e processamento ficará vinculada à operação de Taboão da Serra.

Com a inauguração, Taboão da Serra passa a receber a primeira unidade paulista do Cestto, reforçando a presença do Grupo Zaffari na região e ampliando as opções de compras para moradores e comerciantes.

Serviço

Cestto Atacadista – Taboão da Serra

Inauguração: quinta-feira (27 de agosto)

Horário: 9h

Endereço: Avenida Taboão da Serra, nº 2.025 – Jardim São Miguel – Taboão da Serra