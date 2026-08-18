Prazo para solicitar voto em trânsito termina nesta quinta-feira (20)

Direto da redação

Eleitores que estarão fora da cidade onde votam no dia das Eleições 2026 têm até esta quinta-feira (20) para solicitar o voto em trânsito, que permite votar temporariamente em outro município.

O pedido pode ser feito pela página de Autoatendimento Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou presencialmente em um cartório eleitoral. Pela internet, é necessário acessar a opção “Fazer Transferência temporária do local de votação” e escolher um local com vagas disponíveis.

O voto em trânsito está disponível em capitais e municípios com mais de 100 mil eleitores. Se a cidade escolhida estiver no mesmo estado do domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar para todos os cargos. Em outro estado, a votação será apenas para presidente da República.

A solicitação também pode ser alterada ou cancelada até quinta-feira (20). Depois desse prazo, não serão permitidas mudanças.

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. O segundo turno, se necessário, será realizado em 25 de outubro.