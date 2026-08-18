Embu das Artes abre inscrições para aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças e adultos

Direto da redação

A Prefeitura de Embu das Artes está com inscrições abertas para aulas gratuitas de jiu-jitsu destinadas a crianças a partir dos 6 anos e adultos. As atividades são realizadas no Ginásio Hermínio Espósito, no Centro, sob coordenação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Para as crianças, as aulas acontecem às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h. Já os adultos podem participar às segundas e quartas-feiras, das 18h às 19h.

Além da prática esportiva, o jiu-jitsu contribui para o desenvolvimento de disciplina, respeito, foco, concentração e superação, além de incentivar hábitos saudáveis, convivência e qualidade de vida.

Como participar

As aulas são gratuitas e estão disponíveis para crianças a partir dos 6 anos e adultos.

Para obter informações sobre as inscrições e a participação nas atividades, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer pelo telefone (11) 4704-0026.

Serviço

Aulas gratuitas de jiu-jitsu

Local: Ginásio Hermínio Espósito

Endereço: Alameda Fernando Batista Medina, 120, Centro – Embu das Artes

Crianças a partir de 6 anos: terças e quintas, das 17h às 18h

Adultos: segundas e quartas, das 18h às 19h

Informações: (11) 4704-0026