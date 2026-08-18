Taboão Magnus estreia na Copa do Brasil Feminina de Futsal nesta quarta-feira (19)

Direto da redação

O Taboão Magnus estreia na Copa do Brasil Feminina de Futsal 2026 nesta quarta-feira (19), às 20h30, contra o São José, no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. A partida abre o confronto pelas quartas de final da competição nacional.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Taboão Magnus entra diretamente nas quartas de final e começa a disputa em casa. A equipe busca avançar às semifinais e defender o título conquistado na última edição.

O São José chega às quartas de final após disputar a fase anterior da competição. Por se tratar de um confronto eliminatório, os times ainda terão um segundo jogo para definir quem avança.

A partida desta quarta-feira terá entrada gratuita, mas os torcedores precisam retirar o ingresso antecipadamente pelo site oficial do clube.

O segundo confronto está marcado para 2 de setembro, às 19h30, em São José dos Campos. A equipe que levar a melhor no confronto garante uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil.

Serviço

Copa do Brasil Feminina de Futsal – Quartas de final

Jogo: Taboão Magnus x São José

Data: quarta-feira (19)

Horário: 20h30

Local: Ginásio Zé do Feijão

Endereço: Estrada Kizaemon Takeuti, 1.950, Jardim Roberto – Taboão da Serra

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso.