Taboão da Serra realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado (22)

Direto da redação

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra estarão abertas neste sábado (22), das 8h às 16h, para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha começou no dia 3 de agosto e tem como objetivo atualizar a situação vacinal desse público, ampliando a cobertura e ajudando a prevenir doenças como sarampo, rubéola, poliomielite e HPV, entre outras.

Para receber as vacinas, é necessário levar a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e documento oficial com foto e CPF.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão aplicadas as vacinas previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI), de acordo com a situação vacinal de cada criança ou adolescente.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforçou a importância de manter a vacinação em dia.

“É sempre importante lembrar que as vacinas salvam vidas e que muitas doenças foram erradicadas por meio da vacinação. Por isto, se você tem crianças e adolescentes menores de 15 anos, leve eles até a UBS e fique com a vacinação em dia”, declarou.

Além do Dia D, a população pode procurar as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para verificar e atualizar a vacinação.

Onde se vacinar

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas

– Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47 – Jardim Record

– Rua Imaruí, 47 – Jardim Record UBS Parque Pinheiros – Avenida Laurita Ortega Mari, 2.131 – Parque Pinheiros

– Avenida Laurita Ortega Mari, 2.131 – Parque Pinheiros UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Parque Assunção

– Rua José Mari, 13 – Parque Assunção UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras

– Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara

– Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio

– Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília

– Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná

– Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete

– Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama

– Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73 – Jardim América

– Rua Uruguai, 73 – Jardim América UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino

– Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Parque Laguna

Serviço

Dia D da Campanha de Multivacinação

Data: sábado (22 de agosto)

Horário: das 8h às 16h

Público-alvo: crianças e adolescentes menores de 15 anos

Documentos: caderneta de vacinação, cartão do SUS, documento oficial com foto e CPF.