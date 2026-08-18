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Taboão da Serra realiza Dia D da Campanha de Multivacinação neste sábado (22)

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Direto da redação 

As 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra estarão abertas neste sábado (22), das 8h às 16h, para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação. A ação tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos.

A campanha começou no dia 3 de agosto e tem como objetivo atualizar a situação vacinal desse público, ampliando a cobertura e ajudando a prevenir doenças como sarampo, rubéola, poliomielite e HPV, entre outras.

Para receber as vacinas, é necessário levar a caderneta de vacinação, o cartão do SUS e documento oficial com foto e CPF.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, serão aplicadas as vacinas previstas no Plano Nacional de Imunização (PNI), de acordo com a situação vacinal de cada criança ou adolescente.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforçou a importância de manter a vacinação em dia.

“É sempre importante lembrar que as vacinas salvam vidas e que muitas doenças foram erradicadas por meio da vacinação. Por isto, se você tem crianças e adolescentes menores de 15 anos, leve eles até a UBS e fique com a vacinação em dia”, declarou.

Além do Dia D, a população pode procurar as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, para verificar e atualizar a vacinação.

Onde se vacinar

  • UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400 – Jardim das Margaridas
  • UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47 – Jardim Record
  • UBS Parque Pinheiros – Avenida Laurita Ortega Mari, 2.131 – Parque Pinheiros
  • UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Parque Assunção
  • UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jardim das Oliveiras
  • UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85 – Pirajuçara
  • UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276 – Jardim Sílvio Sampaio
  • UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143 – Jardim Santa Cecília
  • UBS Jardim Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111 – Jardim Suiná
  • UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181 – Jardim Salete
  • UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jardim Panorama
  • UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73 – Jardim América
  • UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino
  • UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381 – Parque Laguna

Serviço

Dia D da Campanha de Multivacinação
Data: sábado (22 de agosto)
Horário: das 8h às 16h
Público-alvo: crianças e adolescentes menores de 15 anos
Documentos: caderneta de vacinação, cartão do SUS, documento oficial com foto e CPF.

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