CASA NOVA: Prefeitura de Taboão da Serra oficializa compra da área da Niasi e vai mudar de sede

Direto da Redação

A Prefeitura da Taboão da Serra oficializou nesta sexta-feira (23) a compra da área da Niasi por R$ 60 milhões para construção da nova sede do poder executivo. Outros 10 milhões, referente ao empréstimo junto ao Banco do Brasil, serão utilizados para adaptação e reforma do local.

Em setembro do ano passado, o prefeito Aprígio desapropriou a área. Ele também recebeu autorização da Câmara Municipal para concretizar a compra. A área da Niasi fica a poucos metros da atual prefeitura. “Vamos centralizar tudo agora. É uma grande economia. O que vamos pagar de financiamento é o que vamos deixar de pagar em aluguel. Os servidores vão trabalhar em local adequado. Ainda esse ano vamos estar operando em novo local, novo endereço”, disse Aprígio em abril.