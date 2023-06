Governo Aprígio e Cooperzagati lançam coleta de óleo de cozinha usado para reciclagem e geração de biodiesel

Direto da redação

O Governo Aprígio, em parceria com a Cooperativa dos Agentes Ambientais de Taboão da Serra (Cooperzagati), realizou na quarta-feira, 21/06, o lançamento de um novo serviço no município: a coleta de óleo de cozinha usado. A iniciativa faz parte da campanha Junho Verde, voltada à preservação e conscientização ambiental.

O lançamento do novo serviço ocorreu na sede da Cooperzagati, no Parque Industrial das Oliveiras, e contou com a presença do Prefeito Aprígio, da presidente da Cooperzagati, Luana de Oliveira, cooperados, dos secretários Valdemar Aprígio (Serviços Urbanos e Manutenção – SEMA), Nílcio Regueira Dias (Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente – SDUHMA), Wanderley Bressan (Desenvolvimenrto Econômico e Trabalho – SDE), Arnoldo Landiva (Comunicação), Dirce Takano (Educação), José Alberto Tarifa (Saúde), além da subsecretária de Meio Ambiente Ruth Ferreira Ramos, do secretário Executivo de Educação Prof. Oderlan Pereira e do coordenador da Defesa Civil Carlos Hueb. Também participaram Temístocles Mello da empresa Óleo Limpo e os representantes da Sabesp Carlos Alberto Passos, Ronaldo Costa Guimarães e Luiz Flávio Araújo Ramos.

“Parabenizo a Cooperzagati por essa iniciativa em parceria com o Governo Municipal. O meio ambiente está pedindo socorro e o óleo de cozinha usado, quando descartado incorretamente, faz um mal imenso e nem todo mundo sabe disso. Por isso, precisamos da colaboração dos moradores nesse projeto, fazendo a entrega voluntária nos pontos de arrecadação para reciclagem deste material”, convida o prefeito Aprígio.

Dois pontos já recebem entregas voluntárias de óleo de cozinha usado: a própria Cooperzagati e o Ecoponto Municipal. A partir de 30/06, a população também poderá fazer entregas na Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA) que será inaugurada no Parque Monte Alegre, no Viveiro Municipal.

A partir de 01/07, os pontos de recebimento de óleo de cozinha usado serão expandidos para condomínios, equipamentos públicos, restaurantes e empreendimentos gastronômicos. Os interessados em receber os coletores de óleo devem enviar um e-mail para meioambiente@taboaodaserra.sp.gov.br para cadastro.

“Estamos muito ansiosos com essa parceria, inclusive já recebemos contato de condomínios que toparam participar dessa iniciativa. Hoje a Cooperativa é responsável por cerca de 20% da coleta seletiva do município e conta com 22 cooperados, 22 famílias que tiram seu sustento unidas e, até o final do ano, teremos novos projetos e ainda mais novidades”, declara a presidente Luana de Oliveira.

O secretário Nílcio Regueira Dias ressalta a importância das parcerias. “Política ambiental só é possível se tornar viável com parcerias, sejam com as Secretarias, como as que temos com a Secretaria de Educação para capacitação das comunidades escolares e alunos, seja com empresas e associações como a Óleo Limpo e Cooperzagati, e também com os veículos de imprensa, que fazem com que a informação chegue até a população. Só temos a agradecer”, declara.

Selo Verde

“O Governo Aprígio está comprometido com o desenvolvimento humano e econômico da nossa cidade, mas sem soltar as mãos do compromisso com o Meio Ambiente. Por isso, vamos dialogar com as empresas e redes gastronômicas da nossa cidade para incentivar quem ainda não descarta corretamente a se juntar a nós. Quem aceitar, receberá um Selo Verde de compromisso com o Meio Ambiente”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan.

Reciclar é a solução

Segundo a coordenadora de Educação Ambiente, Deyse Brumatti, o óleo de cozinha é muito nocivo ao meio ambiente. “O óleo de cozinha usado é uma das substâncias que mais entopem as redes de esgoto e galerias pluviais. Além disso, ele ainda pode contaminar e impermeabilizar o solo, impedindo a passagem da água da chuva e, consequentemente, resultando em enchentes ou alagamentos. Estima-se que cada litro de óleo jogado pelo encanamento comprometem 20 mil litros de água. Por isso, ele não pode ser descartado na pia, esgoto ou no chão. Após esfriar, coloque o óleo de cozinha usado em uma garrafa plástica e leve até um dos pontos de recebimento.”, explica.

“Todo óleo de cozinha usado que for arrecadado em Taboão da Serra através dessa parceria com a Cooperzagati será destinado para a produção de biodiesel, por uma empresa do litoral, e brevemente resultará em mais renda para os cooperados”, explica Temístocles Mello, da empresa Óleo Limpo.

O secretário Valdemar Aprígio (SEMA), destaca que o Governo Municipal conta com o apoio da população. “Convidamos a todos para se engajarem nesse projeto. Leve o óleo de cozinha usado aos pontos de coleta. Precisamos que todos se engajem com a gente para que tenhamos êxito. Quem ganha somos todos nós, munícipes, o meio ambiente e as futuras gerações agradecem”, conclui.

Serviço:

Cooperzagati

R. Porfírio Herdeiro, 440 – Parque Industrial das Oliveiras

Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Telefone: (11) 4701-6443

Ecoponto de Taboão da Serra

Rua José Milani, 275 – Jardim Irapuã

Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h

Escola Livre de Educação Ambiental (a partir de 30/06)

Rua Casablanca, 185 – Parque Monte Alegre

Segunda a sexta-feira, das 08h às 17h