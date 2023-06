Região segue com madrugadas frias, dias quentes e tempo seco

Por Samara Matos, na redação

A região segue com clima quente e seco neste começo de semana. No domingo (25), a máxima média chegou a 26,5ºC, segundo o órgão municipal CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). O inverno mostrou sua cara, porém, durante a madrugada, com mínima média de 12,4ºC.

E quem sente falta da chuva, vai continuar só na saudade – pelo menos até quarta-feira (28). Uma grande massa de ar seco mantém o céu com poucas nuvens e desvia os sistemas frontais para o oceano. Desde o início do mês, o índice pluviométrico médio acumulado foi de 21,4 mm, menos da metade dos 50,4 mm esperados para junho.

Para a segunda (26) e terça-feira (27), o CGE prevê que o tempo permaneça da mesma forma, com madrugadas frias, dias quentes. Ambos os dias terão máxima de 27ºC, com mínima de 14ºC na segunda e de 13ºC na terça.

Com sua previsão estendida, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta uma possível mudança nas condições a partir de quarta-feira, quando as nuvens se tornam mais presentes, mas ainda não chove – termômetros devem marcar entre 14ºC e 28ºC. A virada acontece mesmo na quinta-feira (29), dia de muitas nuvens, temperaturas entre 15ºC e 20ºC e chance de chuvas isoladas.

A sexta-feira (30), será nublada pela manhã, com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens e a noite com muita nebulosidade, mínima de 14ºC e máxima de 20ºC .