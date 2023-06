Sesc Campo Limpo recebe peça de teatro ‘Pedro e o Lobo’

Direto da redação

O Sesc Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, promoverá a peça de teatro “Pedro e o Lobo” no domingo, dia 02 de julho, na Tenda de Convivência. A entrada é gratuita e não há necessidade de retirar ingressos. O espetáculo tem duração de 50 minutos e é voltado principalmente para o público infantil.

Nesta versão reduzida para Quinteto de Sopros e Narrador, os instrumentos musicais narram as peripécias de Pedro, que desobedece o avô e se arrisca na floresta.

A montagem procura enfatizar o aspecto didático, apresentando os instrumentos e solicitando a participação das crianças. Cada personagem é representado por um instrumento, de acordo com as instruções de Serguei Prokofiev, autor do conto original: o passarinho é uma flauta; o oboé, uma pata; o clarinete, o gato; o fagote, o avô; a trompa, o lobo.

Todos os instrumentos juntos formam melodias que representam Pedro. Assim, as crianças a partir de dois anos aprendem não só a reconhecer os timbres dos instrumentos, mas também as frases melódicas que compõem os temas dos personagens, reforçados por adereços utilizados pelos instrumentistas.

Os instrumentistas, todos integrantes da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, carregam junto às suas carreiras o compromisso com o desenvolvimento musical da criança, mantendo em paralelo atividades pedagógicas. A apresentação de cada instrumentista envolve uma explicação didática sobre o instrumento de forma adequada à faixa etária do público. São 50 minutos de entretenimento com 5 músicos e um ator em cena.

Serviço

Espetáculo “Pedro e o Lobo”

Quando: domingo, 02 de julho, das 16h às 16h50

Onde: Sesc Campo Limpo, na rua Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, Campo Limpo, São Paulo

Entrada gratuita, sem necessidade de retirar ingressos

