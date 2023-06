Animália Park, em Cotia, será inaurado dia 7 de julho

Agora é oficial, o Animália Park, novo parque temático da cidade Cotia, abrirá suas portas ao público a partir das 9h do dia 7 de julho. O local, com quase 350 mil metros quadrados, é um dos maiores parques de diversão do Brasil. Além dos tradicionais brinquedos, o Animália priorizarána conservação e preservação ambiental, abrigando espécies da fauna e flora em risco de extinção.

Construído na altura do km 39 da rodovia Raposo Tavares, o local é dividido em três espaços: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália.

São brinquedos que agradam todas as idades, como quatro montanhas-russas, sendo uma inédita no Brasil, tobogã, splash, carrossel, barco viking, teleférico, entre muitas outras opções. A área ao ar livre do Animália Diversão será inaugurada em outra data.

Animália Diversão tem 24 atrações para toda a família (Divulgação/Animália Park)

Já o Animália Reserva é um espaço com mais de 220 mil metros quadrados dedicados à conservação e proteção animal e ambiental, integrando programas nacionais e internacionais. Sua concepção levou em consideração aspectos naturais da região onde o parque está instalado.

O passeio é dividido em áreas que representam os continentes Africano, Americano, Asiático, Oceania, além de um aviário (Animália Forest) e Fazendinha Animália. Com 1.200 animais de 170 espécies, o Animália Reserva é o que há de mais moderno em termos de conservação de animais no mundo.

Animália Reserva tem espaços dedicados à conservação e proteção animal e ambiental, integrando programas nacionais e internacionais.

O Animália Forest tem 10 mil metros quadrados, que abrigam 654 aves de 112 espécies, em que o

visitante tem contato direto com os animais. O complexo também dispõe de um polo gastronômico com capacidade para 700 lugares, restaurante de massas, hamburgueria, doceria, cafeteria, empório, além de lojas de souvenirs. É nessa área que acontecerão pocket-shows ao vivo.

Animália Forest tem 10 mil metros quadrados, 654 aves de 112 espécies diferentes

Animália Park: recuperação ambiental

O Animália Park está localizado em uma área de Mata Atlântica. A equipe técnica do parque realizou um trabalho de recuperação ambiental em mais de 90 mil m² de mata, por meio da recomposição florestal com espécies nativas e genéticas da região. Atualmente, está sendo realizado o monitoramento da fauna e flora em toda essa área recuperada.

Animália Park: horário de funcionamento

O Animália Park terá capacidade inicial de receber até 5 mil visitantes por dia nas férias de julho, de segunda a domingo. Já o Animália Reserva, das 9h às 17h, com entrada até às 15h, e o Animália Diversão, das 10h30 às 19h30. O valor do ingresso é R$ 180 e pode ser adquirido por meio do site www.animaliapark.com.br ou direto na bilheteria.

Já os interessados em fazer o passeio no teleférico, o valor é de R$ 25 e não está incluso no valor do ingresso. O Animália Park tem estacionamento próprio com capacidade para 1.500 veículos, a preço único de R$ 50. A partir de agosto, o parque funcionará de quinta a domingo.

Empregos no Animália Park

Para dar início à operação, o Animália contratou 1,5 mil funcionários, que trabalham em todos os departamentos. A construção do empreendimento de diversão gerou mais de 5 mil empregos indiretos, além de fomentar o turismo não só na cidade de Cotia, mas nas cidades vizinhas, fomentando a economia regional.