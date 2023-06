Ex-BBB Key Alves anuncia saída do Osasco Voleibol Clube

A jogadora de vôlei planeja investir ainda mais na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans, onde diz receber valores astronômicos, e prometeu um ensaio fotográfico em todos os estados do Brasil. Key Alves participou da atual edição do BBB. Após eliminação, a atleta foi selecionada para participar do “La Casa de los Famosos”, reality show mexicano, onde ficou por alguns dias. A líbero tem uma irmã gêmea, Keyt Alves, também jogadora de vôlei.

“Vivi de tudo dentro das quadras com vocês, fui Campeã Paulista pela primeira vez e até mesmo uma lesão na qual hoje me faz fora do time, hoje eu decidi continuar no entretenimento e TV e tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras hoje meu ciclo se encerra no Osasco o time dos sonhos obrigada a maior torcida do Brasil de voleibol vocês são feras. E aos amantes do meu trabalho no voleibol só posso dizer uma coisa , quem sabe um dia um bom filho à sua casa torna ! Valeu Osasco “concluiu Key Alves