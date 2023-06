Aprígio faz tour com vereadores, secretários e imprensa para mostrar nova Prefeitura de Taboão da Serra

Da Redação

O prefeito Aprígio (Pode) fez um tour na manhã desta segunda-feira (26) com seus secretários municipais e integrantes da imprensa regional para mostrar a área, que vai abrigar a nova Prefeitura de Taboão da Serra. A compra – no valor de 60 milhões de reais – foi concretizada na última sexta. Outros 10 milhões – oriundos de empréstimo junto ao Banco do Brasil – serão utilizados na reforma.

Segundo Aprígio, com a centralização de todas as secretarias no local, a Prefeitura vai deixar de gastar cerca de R$ 400 mil em aluguéis. Além da economia, o mandatário afirma que a população vai ser melhor atendida. “Até dezembro vamos estar por aqui com pelo menos 50% das secretarias. A Prefeitura não tem direito de alugar imóvel e ficar pagando aluguel por 30 ou 40 anos. Vamos entregar o mais rápido possível”, promete.

Para o presidente da Câmara, vereador André Egydio, a compra da área foi um grande acerto da gestão Aprígio. “Esse é um marco maravilhoso. É um ganho muito grande. Não é gasto”, afirma.

A área que abrigava a antiga Niasi, empresa do ramo de cosméticos, estava desocupada há quase duas décadas. Assim que assumiu a prefeitura em janeiro de 2021, o prefeito Aprígio começou a procurar locais para instalação da nova sede do executivo. Alguns pontos, como até dentro da Prodesp, foram cogitados até que a administração desapropriou e sacramentou a compra da área.

Apesar da centralização de todas as secretarias, serviços como Cras, Creas, UBS´s e tantos outros vão continuar seus atendimentos espalhados pela cidade.