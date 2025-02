Casa Paulista entrega 432 apartamentos e regulariza 1.304 imóveis em Embu das Artes

Direto da redação

O programa Casa Paulista transformou em realidade o sonho da casa própria para 432 famílias de Embu das Artes, na Grande São Paulo. As chaves dos novos apartamentos foram entregues nesta sexta-feira (21), em uma cerimônia que também marcou a regularização de imóveis para 1.304 moradores que antes estavam em situação irregular. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 82,7 milhões nessas ações.

Os apartamentos foram financiados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), na modalidade Carta de Crédito Associativa (CCA), com subsídios e juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos. Os beneficiados foram indicados pela Entidade Organizadora Núcleo Betel, responsável pela construção dos empreendimentos. O investimento total foi de R$ 77,7 milhões.

Durante a entrega, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou a prioridade dada pela gestão à área habitacional. “Hoje, celebramos 51 mil moradias entregues em dois anos de mandato. O que investimos nesse período, se investia em sete anos. Essa é a diferença que nós estamos fazendo”, afirmou.

O governador também ressaltou o trabalho na regularização fundiária: “As pessoas conquistam a moradia, mas não têm escritura. O sonho fica incompleto. Desde o início do nosso mandato, já entregamos 121 mil escrituras e vamos continuar avançando”.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, reforçou a importância das parcerias para viabilizar moradias populares e homenageou Adriano Murgel Branco, ex-secretário da Habitação e responsável por importantes avanços no setor. Um dos residenciais entregues recebeu seu nome como homenagem.

Os novos lares

Os apartamentos entregues estão divididos em dois empreendimentos:

Residencial Adriano Branco: 162 apartamentos distribuídos em duas torres de nove pavimentos.

Residencial Antônio Conselheiro: 270 apartamentos em quatro torres de nove pavimentos.

Cada unidade tem 48 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Os condomínios contam com playground, área de convívio, salão de festas e churrasqueira.

Para muitas famílias, a conquista da casa própria representa segurança e estabilidade. O supervisor de manutenção Alex Sandro, de 34 anos, celebrou a nova fase com a esposa, Cristiane Jesus, de 31, e os filhos. “Esperamos por 15 anos. Foi uma luta, mas agora temos um lar para nossa família”, disse Cristiane.

Outra beneficiada, Cláudia Araújo, de 43 anos, destacou o impacto da conquista. “Foram quase 18 anos nessa batalha. Agora, temos um lugar seguro para o nosso filho e um patrimônio para deixar para ele”, afirmou.

Além dos imóveis entregues, a CDHU está financiando mais 2.493 apartamentos em Embu das Artes, com um investimento total de R$ 526,4 milhões.

Regularização fundiária

No evento, a CDHU também entregou as matrículas de 1.304 apartamentos do Conjunto Habitacional Pedro Basile, garantindo segurança jurídica para os moradores. Doralice Maria, de 70 anos, finalmente recebeu a escritura do seu imóvel após 20 anos de espera. “Agora posso dizer que sou realmente a dona da minha casa”, celebrou.

A regularização permite que os moradores tenham acesso ao mercado formal de crédito e possam vender ou transferir seus imóveis legalmente.

Com essa iniciativa, o Governo do Estado reforça seu compromisso com a habitação, garantindo moradia digna e segurança para milhares de famílias.