Casos de coronavírus confirmados em Taboão da Serra sobe para 7

Direto da redação

O número de casos confirmados em Taboão da Serra subiu de três para sete no “Boletim Coronavírus” divulgado na manhã deste sábado (28) pela Prefeitura Municipal. O número de notificações suspeitas de 100 para 117. A cidade registra uma morte. Também houve o descarte de 16 casos suspeitos.

A discussão em torno do novo coronavírus entrou no radar das autoridades municipais no final de janeiro após uma reunião com técnicos da saúde. No dia 1º de fevereiro, a primeira suspeita surgiu com a presença de um paciente no PS do Antena, que alegou estar com sintomas da doença. Soube-se depois que não procedia. O primeiro caso confirmado em Taboão da Serra foi divulgado no dia 19 de março.

ISOLAMENTO SOCIAL

O prefeito Fernando Fernandes (PSDB) tem seguido as recomendações do Governo do Estado e feito ações para aumentar o isolamento social. Decretou Situação de Emergência na Saúde Pública e também Estado de Calamidade Pública, obrigando que comércios não essenciais fiquem fechados.