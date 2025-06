Católicos são maioria em Taboão da Serra, mas evangélicos já somam quase 25% da população, diz Censo

Por Geovanna Matos, na redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (6) os dados do Censo Demográfico de 2022 sobre religião, e Taboão da Serra registrou maioria católica entre os moradores. Segundo o levantamento, 52,47% da população se declarou católica apostólica romana, o que representa 125.826 pessoas.

Os dados mostram ainda que os evangélicos somam 24,54%, totalizando 58.838 habitantes. Já aqueles que afirmaram não seguir nenhuma religião representam 12,05% da população (28.909 pessoas). Outros grupos religiosos, incluindo espiritismo, religiões de matriz africana e demais crenças, somam 10,60%, ou 25.464 pessoas.

Em cidades vizinhas, o número de católicos é menor. Em Embu das Artes, 49,16% da população se declarou católica, enquanto os evangélicos correspondem a 28,12% e os sem religião, a 14,54%. Já em Itapecerica da Serra, os católicos representam 48,57%, os evangélicos, 30,35%, e os sem religião, 13,34%.

O levantamento confirma uma tendência nacional de queda no número de católicos e aumento do percentual de evangélicos e pessoas sem religião. No Brasil, 56,75% da população se declarou católica, segundo o IBGE, enquanto 24,54% se identificaram como evangélicos.