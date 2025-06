Referência em sabor e acolhimento, Nazaré deixa comando de restaurante em frente a Prefeitura após mais de 20 anos

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Após mais de 20 anos à frente do restaurante que levava seu nome, em frente à Prefeitura de Taboão da Serra, Nazaré se despede do comando do estabelecimento, que recebia dezenas de clientes diariamente para consumir café da manhã, almoço e, principalmente, suas deliciosas sobremesas, como o Banoffe e a Cassata.

A trajetória de Nazaré é marcada por muita dedicação e trabalho. Tudo começou com a venda de marmitas no estacionamento da Prefeitura, atendendo os funcionários do local. Com o tempo, ela inaugurou seu primeiro restaurante a poucos metros dali. O sucesso da sua comida — e, claro, de suas sobremesas — fez a demanda crescer, levando-a a abrir um espaço maior, onde o restaurante continua funcionando, agora sob nova gestão.

“A coisa mais importante que eu fazia era atender com amor meus clientes. Para mim, o mais importante sempre foi oferecer uma comida de qualidade. E tenho certeza que, nesses mais de 20 anos, meus clientes ficaram satisfeitos”, diz Nazaré.

Agora, após vender o restaurante, Nazaré encerra um ciclo com a certeza de que marcou a história gastronômica de Taboão da Serra. Mas os fãs de suas sobremesas ainda podem ‘matar a saudade’: ela continua aceitando encomendas de doces pelo WhatsApp, no número (11) 98956-4833.