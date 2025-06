Inscrições para o Enem 2025 vão até sexta-feira (13); taxa deve ser paga até dia 18

Por Samara Matos, na redação

O prazo para se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 termina nesta sexta-feira, 13 de junho, segundo o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante.

A taxa de inscrição é de R$ 85 e poderá ser paga até o dia 18 de junho, por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito. Estudantes da rede pública no 3º ano do ensino médio terão isenção automática.

Além da inscrição, o prazo também se encerra para: