Taboão da Serra registra 742 casos de dengue e três mortes no primeiro semestre de 2025

Por Geovanna Matos, na redação

Taboão da Serra registrou 742 casos de dengue e três óbitos relacionados à doença entre janeiro e o início de junho de 2025. Os dados são do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (NIES) e colocam o município em situação de atenção, mas ainda fora de risco epidêmico.

Com uma incidência de 276,5 casos por 100 mil habitantes, os números seguem sendo monitorados pelas autoridades de saúde. A prefeitura tem intensificado ações preventivas desde o início do ano para evitar o avanço da doença.

Entre as medidas adotadas estão campanhas de conscientização nos bairros, com orientações sobre os cuidados necessários para eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Também foram realizadas operações de “cata-bagulho” em pontos estratégicos da cidade, com o objetivo de remover materiais que possam acumular água parada.

Como parte da estratégia de prevenção, Taboão da Serra iniciou nesta segunda-feira (9) a vacinação contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. A aplicação ocorre em todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 16h.

Para receber a dose, é necessário que o jovem esteja acompanhado por um responsável legal e apresente documento com foto, CPF, carteira de vacinação e comprovante de endereço.

A vacinação é uma das ferramentas adotadas para ampliar a proteção da população mais jovem, faixa etária que tem registrado maior vulnerabilidade à doença nos últimos anos