Escola do Legislativo realiza mesa-redonda e convida população para discutir propostas de erradicação do trabalho infantil em Taboão da Serra

Direto da CMTS

Para celebrar o “Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil”, comemorado no dia 12 de Junho, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza na próxima quarta-feira, dia 18, uma mesa-redonda com especialistas e convida a população para discutir a realidade do trabalho infantil e juntos construir propostas que auxiliem no enfrentamento deste problema de forma multidisciplinar.

Os reflexos da exploração do trabalho infantil são identificados para além da vítima e os seus impactos sentidos na empregabilidade adulta, por consequência dos prejuízos, entre outros fatores, à vida escolar. Crianças e adolescentes deixam os bancos escolares para se arriscarem em trabalhos precários, como venda de balas nos semáforos.

E para discutir esse problema e apontar caminhos para uma infância livre de exploração, segura, com saúde e educação, estão confirmadas as presenças de Vanuziana Jordão (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), Helen Glayce (Educadora, psicóloga e conselheira do CMDHC), Dr. Anderson Rocha (Presidente da Comissão da Infância e Juventude da OAB Taboão da Serra), Lea Reis (Conselheira Tutelar de Taboão da Serra) e Dr. Augusto Lewin (Procurador da Câmara Municipal de Taboão da Serra).

O evento também terá a presença de representantes da Justiça (Vara de Infância-Juventude de Taboão da Serra), representantes das Secretarias de Assistência Social, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Saúde, Esportes, Cultura entre outras. Além de integrantes da Sociedade Civil e representantes de instituições que trabalham com crianças e adolescentes, a Ong Sementes do Amanhã fará uma apresentação cultural.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU): Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e uso de crianças-soldados, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.

SERVIÇO:

Mesa-redonda: “Trabalho Infantil: uma proposta de enfrentamento multidisciplinar”

📅 Data: 18 de junho (quarta-feira)

🕘 Horário: Das 9h às 13h

📍 Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra – Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

Inscrição: https://camarataboao.sp.gov.br/formulario-escola/