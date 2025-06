Novo centro de saúde em Taboão da Serra entra na fase final das obras

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra está na fase final das obras de um novo equipamento de saúde pública na Estrada das Olarias. Inicialmente projetado para sediar o Serviço Especializado em Reabilitação (SER), o prédio foi adaptado e vai reunir dois serviços já existentes no município: o CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil) e o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas). A entrega oficial está prevista para o final de julho.

Com mais de 1.500 m² de área construída, o novo espaço conta com dois pavimentos. O térreo está sendo preparado para receber o CAPS Infantil, que atende crianças e adolescentes com transtornos mentais severos e persistentes. No andar superior, funcionarão 12 consultórios odontológicos totalmente equipados para o CEO.

Segundo a Secretaria de Obras e Infraestrutura, a parte estrutural do CEO já foi concluída e aguarda apenas a instalação de mobiliário e equipamentos. No CAPS I, estão sendo realizados serviços de acabamento, como pintura, aplicação de resina no piso e limpeza final. Na área externa, o plantio da grama e a construção da lixeira estão em fase de execução.

Um diferencial do novo centro será o jardim sensorial, voltado para atividades lúdicas e de educação ambiental, especialmente planejado para o atendimento das crianças e adolescentes do CAPS I.

“Precisamos realizar essas modificações solicitadas pela Secretaria de Saúde para melhor atender os moradores de Taboão da Serra. Fizemos todas as adaptações e estamos deixando o prédio pronto para a instalação dos serviços”, explicou o secretário de Obras, Edson Galina.

A expectativa é que o novo centro otimize o atendimento em saúde mental infantil e em odontologia especializada no município.