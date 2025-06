Dragões, romance e mistério: veja o que chega na programação do Cine Araújo no Shopping Taboão

Da assessoria

Nesta semana, o Cine Araújo do Shopping Taboão te garante estreias imperdíveis para todos os gostos. O tão aguardado live-action de “Como Treinar o Seu Dragão” chega às telonas para divertir e emocionar pais e filhos com a linda amizade de Soluço e Banguela. “June & John” mostra como os opostos se atraem nessa curiosa narrativa cheia de aventuras. E a pré-estreia do aguardado “Extermínio: A Evolução”, uma história aterrorizante dirigida pelo vencedor do Oscar Danny Boyle. Para não deixar passar em branco o Dia dos Namorados, o Cine Araújo oferece romances emocionantes e uma promoção incrível somente neste dia.

“Como Treinar o Seu Dragão”

O live-action é baseado na animação de sucesso da DreamWorks e traz a história de Soluço (Mason Thames), um jovem viking que vive na ilha de Berk, onde humanos e dragões travam uma guerra ancestral. Subestimado pelo pai, o Chefe Stoico (Gerard Butler), Soluço busca provar seu valor, mas tudo muda quando ele captura um Fúria da Noite e, em vez de matá-lo, cria uma improvável amizade com o dragão, que chama de Banguela. A relação entre os dois revela uma nova verdade sobre os dragões e desafia as tradições da aldeia.

Ao lado de Astrid (Nico Parker) e do ferreiro Bocão Bonarroto (Nick Frost), Soluço embarca em uma jornada de transformação que ganha ainda mais urgência quando uma antiga ameaça coloca em risco a sobrevivência de vikings e dragões.

Confira o trailer: aqui.

“Extermínio: A Evolução” (pré-estreia: 18/06 e estreia oficial: 19/06)

O diretor vencedor do Oscar® Danny Boyle e o roteirista indicado ao Oscar® Alex Garland se reúnem para “Extermínio: A Evolução”, uma nova história aterrorizante ambientada no mundo criado a partir de “Extermínio”. Já se passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e, neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes.

Confira o trailer: aqui.

“June & John”

John (Luke Stanton Eddy) é um homem desiludido pela vida sem brilho que leva uma rotina tediosa e sempre igual. Sua existência é baseada em dias monótonos e dentro da zona de conforto, que ele faz questão de manter. Até que, certo dia num metrô, ele encontra a autêntica, intensa e até inconsequente, June (Matilda Price). A partir deste momento, John é impulsionado a encontrá-la e conhecer essa mulher misteriosa. Quando conhece June, ele se apaixona perdidamente por ela e começam a viver um romance vibrante e destemido, cheio de aventura, riscos e reviravoltas. John descobre um lado desconhecido de si que o faz enxergar um novo propósito na vida.

Confira o trailer: aqui.

Festival Dia dos Namorados (somente dia 12/06)

Neste dia tão especial, a Warner Bros fará a exibição dos romances mais marcantes dos últimos anos. Em “Como Eu Era Antes de Você”, Will, um jovem rico que sofre um acidente e fica tetraplégico, tem sua vida transformada pela cuidadora Louisa, que traz esperança e alegria à sua rotina. “Diário de Uma Paixão” narra o amor entre Allie e Noah, separados por diferenças sociais e pela distância, que resistiu ao tempo e às circunstâncias. Já “Nasce Uma Estrela”, acompanha o romance entre um astro em declínio e uma cantora em ascensão, mostrando os desafios da fama, do amor e da vulnerabilidade.

Haverá uma promoção especial para o Festival: todos os clientes pagam meia-entrada, independentemente de comprovação de benefício. Nas salas convencionais, o ingresso promocional custa R$ 12 (inteira R$ 24) e, nas salas VIP, R$ 17 (inteira R$ 34). Para complementar a experiência, o cinema oferece um combo especial de Dia dos Namorados por R$ 29,00, que inclui dois refrigerantes e uma pipoca média.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site e aplicativo da Ingresso.com, além das bilheteiras e terminais de autoatendimento dos cinemas Cine Araújo. Para conferir detalhes sobre promoções, acesse o site do Cine Araújo e selecione a seção de promoções.

*ATENÇÃO: Verifique a classificação indicativa dos filmes. Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.