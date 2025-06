Sem previsão de chuva, fim de semana será friozinho com mínima de 10°C e tempo seco em Taboão

Direto da redação

Taboão da Serra terá um fim de semana com tempo firme, temperaturas amenas e sem previsão de chuva. A mínima deve chegar a 10°C, especialmente nas primeiras horas do dia, e a máxima pode atingir os 21°C no domingo (15). O céu deve permanecer com muitas nuvens, mas o clima será estável.

Nesta sexta-feira (13), a mínima será de 9°C e a máxima de 18°C. O sol aparece entre nuvens ao longo do dia e o céu continua encoberto à noite, mas sem risco de chuva.

No sábado (14), o tempo segue seco, com mínima de 10°C e máxima de 20°C. O dia será de sol com muitas nuvens e alguns períodos de céu nublado. À noite, o clima continua estável.

Já no domingo (15), a temperatura sobe um pouco, com mínima de 11°C e máxima de 21°C. O sol aparece entre nuvens durante o dia, e a noite permanece com nebulosidade.

A umidade relativa do ar deve variar entre 54% e 92%, e os ventos serão fracos, com média de 7 km/h. A lua cheiatambém será visível, especialmente nas noites de sábado e domingo, quando o céu estiver com aberturas entre as nuvens.