Itapecerica da Serra divulga data para concurso que vai escolher a corte da 45ª Festa do Peão De Boiadeiro

Por Samara Matos, na redação

A organização da 45ª Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra confirmou a data do concurso que irá eleger a Rainha, 1ª Princesa, 2ª Princesa, 3ª Princesa e Miss Simpatia deste ano. O desfile acontecerá no dia 28 de junho, às 19h, no Hotel Del Verde, na cidade.

O evento contará com a apresentação da dupla sertaneja Roger & Murillo, que promete animar a noite. A corte escolhida representará a maior festa do peão da Grande São Paulo, que será realizada entre os dias 04 e 12 de julho no Ginásio de Esportes de Itapecerica da Serra.

No dia seguinte, 29 de junho, ocorre o tradicional Desfile de Cavaleiros, com concentração marcada para as 9h na Praça do Cruzeiro. O percurso seguirá por diversas ruas até o Ginásio de Esportes, local da festa.

Os ingressos para a festa já estão disponíveis para compra online e podem ser parcelados em até dez vezes pelo site da Tycket: https://www.tycket.com.br/rodeio-itapecerica-da-serra-45-anos.html.

Além das atrações culturais, a festa também contará com competições esportivas da Ekip Rozeta e shows com grandes nomes do sertanejo como Gusttavo Lima, Zé Neto & Cristiano, Luan Santana e Jorge & Mateus.

A Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra é organizada pela Prefeitura Municipal, em parceria com a Organização Estrela e Cia Verde Amarelo, oferecendo uma estrutura completa de segurança, conforto e lazer para o público.