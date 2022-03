Centro de Convivência do Idoso de Taboão da Serra está com inscrições abertas

Direto da redação, com informações da PMTS

O Centro de Convivência do Idoso (CCI) Maria Rosa, retornou às atividades presenciais para a Melhor Idade. As atividades acontecem de segunda a sexta no período da manhã. O serviço oferece atividades como: ginástica, danças, oficina de pintura e artesanato, crochê e salão de jogos.

O CCI é um ambiente destinado ao público da Melhor Idade para estimular o desenvolvimento físico e mental através de atividades. Atualmente, o CCI possui 260 alunos cadastrados, porém cerca de 110 pessoas passam pelo local diariamente. As atividades no CCI retornaram em setembro de 2021, seguindo todos os protocolos sanitários, com uso obrigatório de máscara e distanciamento social. Para manter o distanciamento entre os alunos durante as aulas, a equipe responsável realiza o agendamento dos alunos, mantendo a organização e a quantidade de alunos de acordo com a capacidade dos ambientes.

Para o secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein, o CCI é um local importante para o público na faixa etária acima de 60 anos. “O Centro de Convivência do Idoso tem um papel fundamental na vida dos idosos da nossa cidade. È um local de proteção social, que eles buscam para desenvolver atividades que gostam. O local zela pelo bem estar físico e mental da melhor idade, é um núcleo de assistência que preza com muito carinho seu público e o desenvolvimento pessoal de cada um”, finalizou.

Regina Mello, coordenadora do CCI, comentou sobre a importância do espaço para os frequentadores. “Aqui é um local, um ponto de encontro, onde os idosos têm a oportunidade de fazer atividades, socializar, distrair a cabeça, conversar, rir e evitar problemas psicológicos”, afirmou.

Como participar

Pessoas acima de 60 anos com independência física que desejam participar, devem comparecer ao Centro de Convivência do Idoso, localizado na Avenida Doutor José Maciel, 708 – Jardim Maria Rosa, munido de documento oficial com foto, comprovante de endereço e CadÚnico. Quem não for inscrito no Cadúnico, pode realizar o cadastro diretamente em alguma unidade dos CRAS de Taboão da Serra.

Serviço:

Centro de Convivência do Idoso (CCI)

Endereço: Avenida José Maciel, 708- Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4786-4815

De segunda a sexta, das 8h30 às 16h