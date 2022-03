Farmácias começam a vender online autotestes de covid

Direto da redação

Depois de receberem aprovação da Anvisa, os autotestes de covid já estão sendo comercializados pelas farmácias por meio de suas lojas online. É o caso da Drogaria São Paulo e da Drograria Pacheco.

O kit – que vem com um dispositivo de teste, tampão de extração, filtro e o swab, um cotonete usado para a coleta nasal – custa em torno de R$ 69,90.

Esse teste caseiro de antígeno coleta o material no fundo da boca e do nariz em busca sinais de anticorpos gerados após a infecção. O resultado sai em torno e 15 minutos. Até o momento, a Anvisa já aprovou 4 exames do tipo.

Já há previsão para que esse kit esteja disponível neste semana também nas lojas físicas. A Anvisa deu autorização de comercialização apenas para farmácias e estabelecimentos de saúde.

O autoteste não define um diagnóstico, seu caráter é orientativo. A indicação é, a partir do resultado positivo, procurar uma unidade de atendimento de saúde para que um profissional realize a confirmação da infecção.

Autotestes aprovados pela Anvisa

Confira a seguir os autotestes da covid-19 que já receberam aprovação da Anvisa:

SGTi-flex COVID-19 Ag – AUTOTESTE: produzido e distribuído pela empresa Kovalent do Brasil Ltda;

Novel Coronavirus (Covid-19) Autoteste Antígeno: produzido pela empresa chinesa Bioscience (Tianjin) Diagnostic Technology e distribuído pela brasileira CPMH Produtos Hospitalares;

Autoteste COVID Ag Detect: produzido e distribuído pela empresa brasileira Eco Diagnostica Ltda.

Autoteste COVID Ag Oral Detect: produzido e distribuído pela empresa brasileira Eco Diagnostica Ltda.

A indicação é para pessoas com sintomas ou que tenham entrado em contato com alguém que positivou para a doença.

Em casos sintomáticos, deve-se utilizar o autoteste entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, dores de cabeça e no corpo.

Já na ausência de qualquer sintoma, o autoteste pode ser utilizado a partir do quinto dia do contato com uma pessoa doente.

A Anvisa orienta a não utilização do autoteste caso a pessoa apresente sintomas como falta de ar, baixos níveis de saturação de oxigênio (abaixo de 95%), cianose (cor azulada nas unhas, pele, lábios), letargia (sono profundo), confusão mental, sinais de desidratação. Nesses casos, a recomendação é procurar um serviço de saúde o mais rápido possível.