Centro de Referência da Mulher Taboão da Serra realizou mutirão para implantação de DIU

Direto da redação

A Secretaria de Saúde (SMS) de Taboão da Serra realizou, através do Centro de Referência da Mulher (CRM), no dia 27/01, o Mutirão de Implantação de Dispositivo Intrauterino (DIU) . Mais de 20 mulheres participaram da campanha e realizaram de maneira gratuita a colocação do método contraceptivo.

“A mulher quando está tomando a pílula todos os dias, eventualmente pode acabar esquecendo de tomar por conta do cotidiano corrido e ter uma gravidez inesperada. O DIU é um dos métodos contraceptivos que evita situações assim por ser altamente eficaz e ser fácil de implantar. O custo é reduzido a longo prazo, quando comparado com pílulas e outros métodos, além de ser seguro, inclusive para adolescentes, e de ajudar no planejamento familiar”, explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

“Uma das preocupações do nosso Governo é cuidar e zelar pela saúde da população. Por isto, realizamos mutirões como esses para implantação do DIU. O Centro de Referência da Mulher foi criado para promover ações que visam a saúde das taboanenes e por isto, iremos realizar mais ações ao longo de 2023”, explicou o prefeito Aprígio.

Para realizar o processo de implantação do DIU, a taboanense deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, passar em consulta com ginecologista e realizar os exames necessários. Se apta, receberá o encaminhamento para participar dos próximos mutirões.

“Hoje em dia existem vários tipos de contraceptivos, como DIU de cobre, prata, hormonal e também o implante no braço que é o Implanon, todos esses métodos podem beneficiar a mulher. Taboão da Serra foi o único município que comprou e aplica o DIU Kyleena em adolescentes,”, explicou a médica da SMS Maria Dolores Figueiredo.

A diretora do CRM, Aparecida do Carmo, explicou que a unidade realiza diversos procedimentos. “Somos responsáveis pela saúde das mulheres de Taboão da Serra e aqui no Centro de Referência da Mulher realizamos mamografia, ultrassom e métodos contraceptivos. Realizamos os exames e colocamos os dispositivos intrauterino (DIU) através de Mutirões”, afirmou.

Serviço

Unidades Básica de Saúde de Taboão da Serra

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, n° 13.

Telefone: (11) 4135-1832

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, n° 34

Telefone: (11) 4135-4680

UBS Santa Cecília

Rua Henrique Moraes Camargo, n° 143

Telefone: (11) 4138-4226

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, n° 104

Telefone: (11) 4135-2516

UBS Parque Pinheiros

Rua Laurita Ortega Mari, n° 2131

Telefone: (11) 4685-8264

UBS Silvio Sampaio

Rua Siderópolis, n° 276

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, n° 111

Telefone: (11) 4139-6923

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, n° 181

Telefone: (11) 4138-1888

UBS Santo Onofre

Rua Mal. Artur da Costa e Silva, n° 97

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Dra. Tânia Regina Santos Andrade

Rua Uruguai, n° 77

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Jd. Scândia/Jd. Panorama

Rua Miguel Carlos Silva, n° 380

Telefone: (11) 4771-1413

UBS Jardim Record

Rua Carlos Lamarca, n° 281

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Jardim das Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400

Telefone: (11) 4138-5106

Centro de Referência da Mulher (CRM)

Rua Marechal Artur da Costa e Silva, nº 85, Jardim Santo Onofre