Rua Siderópolis na região do Leme em Taboão da Serra recebe asfalto novo

Direto da redação

A Rua Siderópolis, no Jardim Silvio Sampaio, região do Jardim Leme, foi recapeada através de uma parceria firmada pela Prefeitura de Taboão da Serra com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Desde o ano passado ruas e avenidas da cidade estão sendo revitalizadas, e assim, trazendo mais dignidade à população.

Além do recapeamento, a Rua Siderópolis também está recebendo um redirecionamento e limpeza das galerias de esgoto, modificações que visam prevenir alagamentos. As sinalizações horizontais, como demarcação de lombadas, faixa de pedestre e de rolamento também serão refeitas.

“A nossa gestão procura trazer sempre o melhor, e com as ações e parcerias firmadas pelo Governo Municipal tornamos a cidade mais acolhedora. Trabalhamos para reconstruir Taboão da Serra e torná-la um lugar cada vez melhor”, disse o prefeito Aprígio.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Ricardo Rezende, comentou sobre os recapeamentos feitos na cidade. “Com o asfalto novo, os motoristas, pedestres e demais usuários desses espaços poderão transitar com mais segurança”, afirmou.

“Sempre estaremos à disposição dos munícipes. Esta é mais uma rua da cidade está sendo devidamente revitalizada. Trabalhamos o máximo possível para garantir o direito do cidadão de ir e vir e tornar o município um lugar mais digno para morar”, falou o secretário de Serviços Urbanos e Manutenção, Valdemar Aprígio.

Serviço:

Secretaria de Obras e Infraestrutura

Praça Miguel Ortega, 286 – Parque Assunção

Telefone: (11) 4788-5451 ou (11) 4788-5452

Email: smo@taboaodaserra.sp.gov.br

Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção

Rua Áurea Tavares, 671 – Jardim Vila Sônia

Telefone: (11) 4788-4100

Email: sema@taboaodaserra.sp.gov.br