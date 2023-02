Prefeitura de Taboão da Serra promove processo seletivo para Auxiliar de Produção em parceria com Grupo R&T

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDE) e do Emprega Taboão, fechou uma parceria com o Grupo R&T Terceirização e está disponibilizando 50 vagas para o cargo de Auxiliar de Produção. O processo seletivo será realizado na quarta-feira, 15/02, às 09h30, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. Haverá distribuição de senhas das 08h30 às 10h00.

A oportunidade é para homens e mulheres que tenham Ensino Fundamental completo e não é exigida experiência. No dia da seleção, é necessário levar documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho (física ou digital), caneta azul ou preta e currículo atualizado.

A vaga é temporária por contrato, com chances de efetivação conforme desempenho, para trabalhar de segunda a sábado, em um dos três períodos do dia (manhã, tarde e noite) a combinar. O salário é de R$ 1.363,67 e a empresa oferece Vale Transporte (VT) e refeição no local.

“Esta parceria foi um grande acerto, pois irá oportunizar o ingresso ou retorno ao mercado de trabalho de muitas pessoas, o que é um dos objetivos do Governo Municipal. Tenho certeza que essa é mais uma parceria de sucesso de possibilita Taboão da Serra ser a Cidade das Oportunidades. Para aqueles que tenham o interesse em participar, não perca essa chance, compareça”, declarou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Wanderley Bressan.

O prefeito Aprígio agradeceu o Grupo R&T. “Em nome da população de Taboão da Serra agradeço ao Grupo R&T por confiar em nosso trabalho e nos ajudar a inserir mais moradores no mercado de trabalho, o que nos auxilia na reconstrução de Taboão da Serra”, falou.

Serviço:

Processo Seletivo Grupo R&T – Auxiliar de Produção

15/02, às 09h30 (distribuição de senhas das 08h30 às 10h00)

Local: Emprega Taboão Maria Rosa – Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: 4788-7888