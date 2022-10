Centro Paula Souza oferece 7,2 mil vagas em cursos gratuitos

Direto da redação

O Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para 7,2 mil vagas em cursos gratuitos online de qualificação profissional em tecnologia. Os interessados em participar do teste de seleção devem fazer a inscrição pelo www.cps.sp.gov.br/minhachance.

As capacitações em tecnologias do Google, Salesforce, GeneXus e Six Sigma são voltadas a estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, bem como demais pessoas da comunidade, com conhecimentos em áreas como informática e gestão de negócios, os treinamentos são ministrados em plataforma virtual por professores do CPS e especialistas de mercado.

A seleção é feita por meio de um teste online, com questões relacionadas a lógica e conceitos de computação.

Além do conteúdo específico, os alunos selecionados têm a oportunidade de desenvolver habilidades socioemocionais e comportamentais, como liderança, comunicação, resolução de conflitos, empreendedorismo, entre outras. Ao término dos cursos, os melhores candidatos poderão receber, gratuitamente, vouchers para exames de certificação com reconhecimento internacional.

Confira os cursos gratuitos do Paula Souza

Google Cloud Computing Foundations – Com auxílio da plataforma Google Cloud Skills Boost, a capacitação tem duração de 64 horas e apresenta uma visão geral sobre conceitos básicos de computação em nuvem, big data e machine learning, além de explicar a função do Google Cloud. São mil vagas oferecidas para o público em geral. Inscrições até 23 de outubro.

Salesforce – Formação de Administrador – Capacitação aborda introdução ao Salesforce, licenciamento, configuração, estratégias de utilização e integração com outros apps. Com duração de 64 horas online, o curso está com 2 mil vagas abertas para o público em geral. Inscrições até 23 de outubro.

Salesforce – Formação Profissional de Marketing – Com duração de 64 horas, divididas em 16 encontros online, treinamento ensina melhores práticas e fundamentos de administração no Marketing Cloud. São 700 vagas para o público em geral. Inscrições até 23 de outubro.