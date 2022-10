Prefeito Aprígio demite secretário de segurança Rodrigo Falcão, flagrado agredindo mulher em Taboão da Serra

Direto da redação*

O prefeito Aprígio demitiu na tarde desta quarta-feira (19) o secretário de segurança pública Rodrigo Falcão. Ele foi flagrado dando soco no rosto de uma mulher no Centro de Taboão da Serra. Apesar da ocorrência ter sido em agosto de 2020, a divulgação aconteceu só no início desta semana e logo se espalhou pelas redes sociais, chegando também a grande mídia.

Falcão tentou justificar seu ato em reunião com prefeito e vereadores na noite de terça, mas não convenceu ninguém. Seu histórico de confusão pesou contra. Antes mesmo de assumir o cargo, ele foi acusado de humilhar uma GCM em serviço. Depois arrumou confusão nas reuniões dos Consegs, humilhou comerciantes que estavam com som alto, agrediu servidores dentro da Prefeitura entre outras confusões.

Aliás, a sua demissão já havia sido discutida em outras ocasiões. Há poucos meses, um GCM estacionou o carro na porta da Prefeitura até que conseguisse falar com o prefeito, para dizer que sentia-se ameaçado pelo secretário. A demissão foi discutida e chegou a ser acordada, mas – na última hora – não avançou.

PRESSÃO

Além da pressão da Grande Mídia, o prefeito Aprígio tem sido cobrado pela classe política. A deputada estadual reeleita Letícia Aguiar chamou de “ato de covardia” e exige resposta imediata do prefeito Aprígio.

Agredir uma mulher é um ato de covardia e eu repudio totalmente. Estar na posição de Secretário de Segurança Pública sendo delegado da Polícia Civil exige uma postura mais ética e respeitosa, principalmente com as mulheres. Isso é intolerável! pic.twitter.com/cJV9kbERTP — Leticia Aguiar (@letsaguiar) October 19, 2022

A recém-eleita codeputada, Najara Costa, também se indignou com as imagens.

VEJA A NOTA OFICIAL DA PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA

Após análise de documentos e fatos acerca do Sr. Rodrigo Gentil Falcão, o prefeito Aprígio decidiu exonerá-lo do cargo de Secretário Municipal de Segurança e Defesa Social, na manhã desta quarta-feira, dia 19/10/22, 24 horas após tomar conhecimento dos fatos ocorridos em agosto de 2020.

O Governo Municipal informa, ainda que, já instaurou processo de Sindicância para elucidação dos fatos, no que concerne eventuais competências de ordem Municipal. Todos e quaisquer atos de competência Estadual deverão ser apurados pelo Governo do Estado de São Paulo, conforme preceitua os ordenamentos jurídicos.

A Prefeitura de Taboão da Serra reforça que repudia e não compactua com nenhum tipo de violência contra mulher.