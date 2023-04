CFM proíbe prescrição médica de anabolizante para fins estéticos

Por Samara Matos, na redação

Os médicos brasileiros estão proibidos, a partir desta terça-feira (11), de prescrever terapias com hormônios e anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A decisão é do CFM (Conselho Federal de Medicina) e foi publicada hoje no Diário Oficial da União.

A mudança, que atende a requerimentos feitos por sociedades médicas, aponta como razão a falta de comprovação científica dos benefícios oferecidos por essas terapias.

Esses tratamentos, segundo o CFM, “estão indicados em caso de deficiência específica comprovada, de acordo com a existência de nexo causal entre a deficiência e o quadro clínico, ou de deficiências diagnosticadas cuja reposição mostra evidências de benefícios cientificamente comprovados”.