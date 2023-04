Outdoor em Taboão da Serra pede liberdade aos presos que invadiram STF e Congresso

Direto da Redação

Um outdoor na esquina das Avenidas Armando Andrade x José André de Moraes, no Jardim Monte Alegre, pede “Liberdade aos Patriotas do 8/Jan”, data em que centenas de pessoas – apoiadoras do ex-presidente Bolsonaro – invadiram as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF). Na peça publicitária não consta o responsável pelo conteúdo.

Durante essa invasão, que durou algumas horas, eles depredaram e roubaram bens públicos. Após o ato, a Polícia prendeu cerca de cerca de 1,4 mil pessoas em Brasília.

Deste total, até o início de abril, pelo menos 294 pessoas (86 mulheres e 208 homens) continuam detidas. Os dados são do gabinete do Ministro do STF Alexandre de Moraes, divulgados pela Agência Brasil.