Direto da redação / Foto: Viação Miracatiba

A forte chuva durante a vitória de um a zero do Brasil contra a Suíça deixou vários pontos de alagamento em Taboão da Serra. Entre eles, a Rodovia Régis Bittencourt, na divisa com Embu das Artes, e na Estrada São Francisco, esquina com o Shopping Taboão.

O Córrego Poá chegou a entrar em estado de atenção para possível transbordamento, mas voltou ao estado normal minutos depois.