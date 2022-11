Emprega Taboão realiza seleção para Vendedor Técnico nesta quinta-feira 1 de dezembro

Direto da redação

Nesta quinta-feira, 01/12, o Emprega Taboão, serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra promoverá um processo seletivo para contratação de 14 Vendedores Técnicos. A seleção e a entrevista com a empresa contratante acontecerão às 08h30, na Unidade do Maria Rosa do Emprega Taboão (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). A distribuição de senha será até às 09h30.

Os contratados trabalharão em Osasco, como vendedores técnicos no segmento de instalação de vidros e peças automotivas. Realizarão instalação de vidros e peças, atendimento e direcionamento de clientes, fornecendo informações como características dos produtos, preços, entre outros, além de manterem o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Para participar do processo, é necessário ser maior de 18 anos, ter Ensino Médio Completo, ser comunicativo, persuasivo, dinâmico, proativo e comprometido com o trabalho. Não é necessário experiência na função, pois a empresa oferecerá treinamento.

No dia da seleção é necessário levar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), documento oficial com foto, comprovante de endereço e uma caneta.

A vaga é efetiva, para trabalhar de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h.

A empresa oferece salário fixo de R$1.900,00 e comissão, além dos benefícios de Vale Transporte, Vale Refeição, Vale Alimentação, Auxílio Médico, Plano Odontológico, convênio Gympass que concede descontos em academias, café da manhã e da tarde, formação em Centro de Treinamento (presencial e à distância, 100% pago pela empresa e com emissão de certificado).

Os contratados terão ainda acesso a desconto em faculdades e cursos de idiomas; plano de carreira com possibilidades para cargos de liderança; cultura de feedback e desenvolvimento.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda Wanderley Bressan destacou o empenho do Governo Municipal para promover cada vez mais oportunidades.

“É um compromisso do Governo do prefeito Aprígio transformar Taboão da Serra a Cidade das Oportunidades. Por isto, trabalhamos para unir os moradores que buscam colocação no mercado de trabalho aos empregos que estão vagos ou que surgirão aqui e na nossa região. Sabemos o quanto a população de Taboão da Serra anseia por oportunidades e vamos continuar trabalhando para qualificar e inserir cada vez mais munícipes no mercado de trabalho”, destacou.

Serviço:

Processo Seletivo – Vendedor Técnico

Data: 01/12/2022, às 08h30 ( distribuição de senhas até às 09h30)

Local: Emprega Taboão – Unidade Maria Rosa: Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Informações: Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 4788-7888