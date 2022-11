Defesa Civil de Taboão da Serra recebe novos veículos e equipamentos

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra já está se preparando para enfrentar as chuvas típicas de verão. Além de fazer o desassoreamento de córregos, como o Pirajuçara, o Governo Municipal investiu em novos equipamentos e veículos para a Defesa Civil. O departamento é responsável por realizar ações preventivas, de socorro e de assistência à população em situações de desastres, sejam eles naturais ou não, de forma a minimizar os impactos na vida das pessoas.

“O Governo Municipal realiza um trabalho preventivo para evitar ocorrências. Caso aconteçam, é necessário que a Defesa Civil esteja preparada e bem equipada para atender com dignidade os moradores e defendê-los em qualquer situação vulnerável a vida”, destacou o prefeito Aprígio.

A Defesa Civil de Taboão da Serra está mais equipada com a incorporação de uma caminhonete cabine dupla ano 2022, duas balsas infláveis, um conjunto de combate a incêndio para pick-up com tanque rígido de 400l, uma tenda, duas motosserras e cinco lanternas. Os itens foram conquistados através de convênio firmado entre o Governo Municipal e a Defesa Civil Estadual.

Carlos Hueb, coordenador da Defesa Civil de Taboão da Serra, afirmou que o departamento está preparado. “Estamos totalmente equipados e preparados para o período chuvoso que está chegando, com nosso pessoal e com os equipamentos que conseguimos com auxílio do Governo Estadual e apoio do Governo Municipal. É uma benção que a gente possa olhar para população que, caso precise, será bem atendida com todo esse aparato que conseguimos”, afirmou.

Além dos itens que já foram conquistados, mais equipamentos estão por vir, como dois pluviômetros, colete, boné, botas em PVC, capas de chuva, luvas de raspa, fitas de isolamento e lona plástica.

Defesa Civil

A Defesa Civil de Taboão da Serra conta com seis servidores que realizam vistorias diariamente e mais de 80 funcionários públicos que atuam em situações de emergência.

De janeiro a novembro, o órgão prestou 320 atendimentos relacionados a serviços de monitoramento e prevenção de risco, interdições de locais com risco a vida, avaliações de edificações em risco por conta de vazamentos, infiltrações e rachaduras, dentre outras ações. Além disso, mais de 1.200 serviços de poda de limpeza, equilíbrio e cortes de árvores foram executados.

A Defesa Civil atende pelo número 199 e funciona 24h, sete dias por semana.

Seu lixo pode voltar

O lixo doméstico e demais resíduos sólidos, como entulho, móveis velhos e objetos em desuso, devem ser descartados de maneira correta. Caso contrário, eles podem parar em rios e córregos, o que impedirá a passagem da água da chuva, resultando em enchentes, isso quando esses resíduos não voltam para rua ou para dentro de casa.

Por isso, através do movimento #TaboãoVamosCuidar, a Prefeitura de Taboão da Serra orienta a população a realizar o descarte correto:

– Fique atento aos dias e horários que a equipe de limpeza fará a coleta na sua rua.

– Coloque o lixo para fora de casa no horário mais próximo possível da passagem do caminhão, preferencialmente 1h antes. Além disso, utilize embalagens adequadas.

– Não descarte móveis velhos e objetos em desuso, como geladeiras, sofás ou pedaços de madeira nas vias ou córregos. Ligue para (11) 4788-4100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e agende a retirada desses itens com a Operação Cata-Bagulho.

Serviço:

Defesa Civil de Taboão da Serra

Telefone: 199