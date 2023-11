Chuva e ventania deixam rastro de destruição em Taboão da Serra

Direto da Redação

O forte temporal na tarde de sexta-feira (3) deixou rastro de destruição em vários bairros de Taboão da Serra. Casas foram destelhadas, árvores caíram, tampas de caixas d’água voaram, a placa de uma academia caiu a poucos metros de um ponto de ônibus e – até mesmo – o pórtico com o nome da cidade despencou, no Largo do Taboão.

Além dos prejuízos materiais, a população sofreu com o trânsito e a falta de energia, que perdurou pelo menos até o início da tarde deste sábado (4) em alguns bairros. De acordo com informações do site Jornal na Net, uma pessoa teria morrido no Largo do Taboão. Não conseguimos confirmar. A Secretaria de Saúde comentou de ter havido uma ocorrência, mas no lado de São Paulo. Pedimos a confirmação também para o Corpo de Bombeiros e aguardamos resposta.

Na Praça Nicola Vivilechio, o totem da academia Smart Fit voou, quebrou vidros do prédio em que está localizado e acertou os fios. Uma parte caiu ao lado do ponto de ônibus. Não há informações de feridos.