Chuva intensa deixa pontos de alagamentos em Taboão da Serra e região

A forte chuva durante a tarde desta segunda-feira (16), deixou vários pontos de alagamento em Taboão da Serra. Entre eles, a Rodovia Régis Bittencourt, na divisa com Embu das Artes, na Estrada São Francisco, esquina com o Shopping Taboão e no Centro de Taboão da Serra.

O Alagamento na Rod. Régis Bittencourt, km 276, sentido Itapecerica da Serra cauda Trânsito intenso na região. Aumentando o tempo de espera para as linhas 032, 033 e 511TRO

INMET publica aviso iniciando em: 16/01/2023. Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas