Região tem previsão de sol, chuva e temperaturas acima de 30°C para os próximos dias

O acumulado de chuva pode alcançar os 50 mm, concentrado a princípio entre quarta (18) e sexta-feira (20).

Na segunda e terça-feira o sol aparece com máxima de 31°C e no período da tarde há previsão de chuva. Já na quarta e quinta a temperatura fica entre 29°C e 18°C, com 90% de chances de chuva no período da tarde e noite. Na sexta-feira (20), há possibilidade de chuva e sol durante todo o dia com máxima de 27°C 3 mínima 18°C.