Cidade das Artes, Embu completa 62 anos nesta quinta-feira (18)

O município de Embu das Artes completa nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, 62 anos de sua emancipação política-administrativa. A cidade também é conhecida por abrigar uma das feiras de artes e artesanato mais importante do país e que recebeu o título de “Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo”.

O território de Embu pertencia a Itapecerica da Serra, que junto com Taboão da Serra, iniciaram o processo de emancipação no final dos anos 50. Atualmente, segundo estimativa do IBGE em 2020, a cidade tem 276 mil habitantes.

Apesar de estar localizada em área de manancial, alterações no plano diretor aceleraram o processo de verticalização e também atrai grandes empresas, muitas delas de logísticas, devido a sua localização privilegiada, junto ao Rodoanel e a Rodovia Régis Bittencourt.

Veja a homenagem do prefeito Ney Santos

PARABÉNS MINHA QUERIDA EMBU DAS ARTES!

*62 Anos De Muitas Histórias e Artes!*

Eu faço parte de um grupo privilegiado de pessoas que conseguiu ser prefeito da cidade que nasceu e cresceu.

Amo Embu das Artes de todo meu coração e cada obra que entregamos, cada recurso que conseguimos trazer para nosso município, me faz sentir realizado, cumprindo uma verdadeira missão.

Quando decidi entrar para a vida pública, muitos me questionaram porquê estava fazendo isso, se não dependia disso para viver. *Sempre respondi que queria fazer parte da história da minha cidade e hoje tenho certeza que estou ajudando a escrever esta história.*

Vou lutar com todas as minhas forças, dia após dia, para deixar a cidade que sonhamos para nossos filhos.

Parabéns Embu das Artes,

*Sem Sombra de Dúvidas,*

*Te Amamos!*

