IBGE abre mais de 700 vagas na região para trabalho temporário no Censo 2021

Por Samara Matos, na redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está com inscrições até 15 de março para contratar 241 funcionários temporários em Taboão da Serra para realizar o Censo Demográfico em 2021. A taxa de inscrição varia entre R$ 25,77 e R$ 39,49. O cadastro pode ser feito via internet, pelo site da Cebraspe. O edital foi publicado nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União. As Oportunidades são temporárias e abrem por todo o país.

O concurso era esperado para o ano passado, mas o IBGE decidiu adiar o Censo para este ano por causa da pandemia do coronavírus. A previsão é que o trabalho de coleta de dados da população comece em 1º de agosto.

As vagas são para Agentes Censitários Municipais (ACM), Agentes Censitários Supervisores (ACS) e Recenseadores (nível fundamental). Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2021, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

Agente censitário municipal Salário mensal: R$ 2.100 Escolaridade: ensino médio completo Jornada de trabalho: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias Tempo de contrato: até 5 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de orçamento.

Agente censitário supervisor Salário mensal: R$ 1.700 Escolaridade: ensino médio completo Jornada de trabalho: 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias Tempo de contrato: até 5 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de orçamento.

Recenseador Salário mensal: será calculado por produção, conforme a quantidade de lares visitados, o tipo de questionário aplicado e a região Escolaridade: ensino fundamental completo Jornada de trabalho: mínimo de 25 horas semanais Tempo de contrato: até 3 meses, podendo ser prorrogado conforme a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de orçamento.

O concurso traz dois editais, um para as funções de agente censitário e outro para a de recenseador. A taxa de inscrição e o período para se inscrever também são diferentes.

Agente censitário municipal e agente censitário supervisor Taxa de inscrição: R$ 39,49 Prazo: de 19 de fevereiro (às 10h) até 15 de março (23h59) Onde se inscrever: http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_agente

Recenseador Taxa de inscrição: R$ 25,77 Prazo: de 23 de fevereiro (às 10h) até 19 de março (23h59) Onde se inscrever: http://www.cebraspe.org.br/concursos/ibge_20_ recenseador

VAGAS NA REGIÃO

Entre os outros municípios, Embu das Artes tem 220 vagas, Embu Guaçu 57 vagas, Itapecerica da Serra 148 vagas, Juquitiba 31 vagas e São Lourenço 14 vagas, com salários de até R$ 2.100.