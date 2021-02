CIEE realiza evento até sexta (26) com mais de 12 mil oportunidades de estágio

Por Samara Matos, na redação

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) realiza a partir desta segunda-feira (22) a “Maratona de Vagas”, que vai oferecer mais de 12 mil oportunidades de estágio e aprendizagem para jovens de todo o País. O evento vai até sexta-feira (26). Para participar acesse o site da campanha e confira as vagas disponíveis após a realização de um breve cadastro.

No canto direito da tela, o candidato pode ainda acessar o chat e tirar eventuais dúvidas. Segundo o CIEE, o primeiro trimestre do ano conta com número elevado de vagas e, por isso, é hora de aproveitar.