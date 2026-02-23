Cine Inclusão acontece neste sábado (28) em Embu das Artes

Direto da redação
A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu das Artes promove neste sábado (28), às 10h, mais uma edição do projeto Cine Inclusão, com sessão de cinema gratuita e acessível para pessoas com deficiência.
A atividade será realizada no Shopping Cidade das Artes, no bairro Chácaras São Marcos. As vagas são limitadas e a participação ocorre mediante inscrição gratuita no sympla.
A sessão contará com audiodescrição e intérprete de Libras, garantindo uma experiência acolhedora e inclusiva. O nome do filme será divulgado na semana do evento.
Serviço
Projeto: Cine Inclusão
Data: sábado, 28 de fevereiro
Horário: 10h
Local: Shopping Cidade das Artes
Endereço: Rua Augusto de Almeida Batista, 204 – Chácaras São Marcos
Vagas: limitadas, mediante inscrição