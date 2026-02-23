Previsão do tempo indica semana com calor de até 30°C e chuva isolada

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por variação no tempo, com períodos de sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O calor e a umidade seguem influenciando as condições climáticas na cidade.

Na segunda-feira (23), o sol aparece entre poucas nuvens pela manhã, mas o tempo muda ao longo do dia. A nebulosidade aumenta à tarde e há chance de chuva isolada. As temperaturas ficam entre 19°C e 28°C.

A terça-feira (24) deve ser de céu parcialmente nublado e sensação de abafamento. O calor predomina e não se descarta pancada rápida de chuva no fim da tarde. Os termômetros variam entre 20°C e 29°C.

Já na quarta-feira (25), o cenário se repete: manhã com sol entre nuvens e aumento do calor ao longo do dia. A combinação favorece a formação de chuva passageira em alguns pontos da cidade. A máxima pode chegar aos 30°C, com mínima de 20°C.

A quinta-feira (26) será o dia mais instável da semana. O céu fica mais carregado e as pancadas de chuva podem ocorrer com maior frequência, especialmente no período da tarde e à noite. As temperaturas caem levemente, variando entre 19°C e 27°C.

Na sexta-feira (27), o tempo começa a dar sinais de melhora. O sol volta a aparecer entre muitas nuvens, mas ainda há risco de chuva isolada no fim do dia. As temperaturas ficam entre 18°C e 26°C.