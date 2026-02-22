Morre a segunda vítima de atropelamento na Avenida Taboão da Serra na madrugada de sexta

Direto da Redação

Será enterrada neste domingo (22) a segunda vítima do atropelamento ocorrido na Avenida Taboão da Serra na madrugada da última sexta-feira. A cerimônia acontece no Cemitério da Saudade.

O casal foi atingido por um veículo próximo a um dos pontos de travessia perto do Assaí da avenida. O homem morreu no local. A mulher foi levada ao Hospital Geral de Pirajussara (HGP), mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista fugiu sem prestar socorro e – até a publicação desta matéria – não havia sido localizado. O caso é investigado pela Polícia Civil.